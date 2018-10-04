ABD'den olası nükleer saldırılar için "mesajlı" tedbir

ABD Federal Acil Durum Ajansı (FEMA), Ulusal Kablosuz Acil Durum Sistemi kapsamında, California yerel saati ile 11.18’de test amaçlı olarak 225 milyon kablosuz iletişim özelliğine sahip cihaza acil durum mesajı gönderdi.

Olası bir nükleer saldırı ya da benzeri bir vakada kullanılmak üzere oluşturulan sistemin test mesajında, “Başkanlık Alarmı. Ulusal Kablosuz Acil Durum Alarm Sistemi, BU BİR TEST. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok” ifadeleri yer aldı.

30 dakika boyunca yayınlandı

FEMA tarafından ulusal çapta gerçekleştirilen ilk test olan mesajı ülke çapındaki baz istasyonları 30 dakika boyunca yayınladı.

Sistem "sessiz" ya da "rahatsız etme" moduna alınmış cihazları bile sesli ve görüntülü bir şekilde uyararak mesajını kullanıcına iletmeyi başardı.

"Trump alarmı"

Gönderilen bu uyarı mesajı sosyal medyada, "Trump alarmı" diye nitelendirilerek alay konusu oldu.

FEMA yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın bekleyen bir füze saldırısı veya başka bir ulusal acil durum halinde gönderilecek uyarıyı göndermede doğrudan kontrolü olmadığını söyledi.

"Sadece nükleer saldırı ve benzeri ulusal acil durumlarda kullanılacak"

Sistemin sadece nükleer saldırı ve benzeri ulusal acil durumda kullanılacağı ve yüksek derecede başkanlık alarmı olduğu bilgisini veren FEMA, testin amacının gerçek bir acil durumda her şeyin hazır olduğundan emin olmak olduğunu açıkladı.

FEMA alarmın ülkede bulunan cep telefonlarının en az yüzde 75'ine ulaşacağını öngörüyor.

Kaynak: İHA, BBC