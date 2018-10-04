Behram Kasımi: Avrupa güvenliği için İran'a teşekkür etmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, NATO Genel Sekreteri'nin İran'ın füze programı ile ilgili sözlerini değerlendirerek, "İran terörizmin en büyük kurbanlarındandır. İran sözde ve göstermelik koalisyonlara rağmen DEAŞ dahil terörist grupların bölgedeki hakimiyetini sonlandırmak için etkili rol ifa etmiştir" dedi.

"Avrupa, İran'a teşekkür etmeli"

Kasımi, "NATO Genel Sekreteri'nin iddialarının aksine İran’ın Fars Körfezi ve Ortadoğu’daki istikrarın sağlanması yönündeki yapıcı rolü, uluslararası camia tarafından teyit edilmektedir. İran’ın bu gruplarla mücadelesi olmasaydı, bugün Avrupa ülkelerinin birçoğu güvenlikten yoksun şekilde olurlardı ve Avrupa ülkelerinin çoğu İran’a bu kutsal mücadelesi sebebiyle teşekkür etmeli" açıklamasını yaptı.

Kasımi, İran’ın her zaman komşularıyla yakın iş birliği istediğini ve bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edilmesine ve yabancı ülkeler ve kurumların müdahalesine karşı olduğuna inandığını söyledi.

"Önleyici ve savunma amaçlı"

İran'ın füze programının önleyici ve savunma amaçlı olduğunu ifade eden Kasımi, "İran'ın, dünyanın tüm bağımsız ülkeleri gibi askeri ve savunma programlara sahip olma hakkı vardır ve bu gibi kaygı belirtileri İran’ın politikalarını etkilemeyecektir" dedi.

İran nükleer programının defalarca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tarafından onaylandığını aktaran Kasımi, "NATO Genel Sekreteri her şeyden önce bir üyesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nından (KOEP) yasa dışı şekilde ayrılmasından ve ABD’nin tek yönlü politikalarından kaygılı olmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: IRNA