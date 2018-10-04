Endonezya'daki felakette ölü sayısı bin 424'e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 424'e yükseldiğini söyledi.

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bölgede 61 bin 867 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği, 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirilmişti.

Depremin ardından tsunami yaşanmıştı

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar ise depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Yağmalama nedeniyle 92 şüpheli gözaltına alındı

Geçen cuma günü depremden ve tsunamiden sarsılan Endonezya, yağmacılarla mücadele ediyor.

Endonezya’da felaketin vurduğu Sulawesi Adası’nda, yıkıma uğrayan bölgelerdeki mallar yağmalanmaya başlandı.

Endonezya polisi, 92 kişinin yağmalama nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Güvenlik önlemleri artırılacak

Ulusal polis tarafından yapılan açıklamada felaketten en çok etkilenen Palu’da güvenlik tedbirlerinin de artırılacağı belirtildi.

Palu ve çevresinde gözaltına alınan şahısların motor yağı, lastik, seramik fayans ve tarım aletleri gibi malları çaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA, İHA