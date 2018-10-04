Avrupa'nın ilk su altı restoranı Norveç'te açılıyor

Oslo merkezli şirket Snohetta tarafından tasarlanan ve kısmen okyanusa daldırılacak olan Under (alt) adlı restoran, konuklarına yemek yerken balık, fok ve ıstakoz gibi canlıların içinde bulunduğu deniz yaşamının panoramik manzarasının tadını çıkarma fırsatı sunacak.

Azaltılmış iç aydınlatma sayesinde, restorandaki camdan yansımalar önlenerek, ziyaretçilerin manzarayı kusursuz şekilde görmeleri sağlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre restoran daha sonra iki katına çıkarılarak halkı okyanus biyoçeşitliliği hakkında bilgilendirecek bir araştırma merkezine de dönüşecek.

Kaynak: Reuters