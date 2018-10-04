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Sudan'da hızını kesemeyen uçak öndeki uçağa çarptı

Sudan'da iki askeri uçağın pilotu aceleci davranıp peş peşe inmeye çalıştı. Pilotlar, mesafe ve hızı ayarlayamayınca kaza kaçınılmaz oldu.

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Sudan Hava Kuvvetleri'ne ait iki nakliye uçağı eğitim uçuşunun ardından, Hartum Havaalanı yakınındaki askeri üsse inecekti.

Arkadaki uçak hızını kesemeyince, öndeki uçağın gövdesine çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hartum Havaalanı uçuşlara kapatıldı

Kazanın ardından güvenlik gerekçesi ile Hartum Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar iptal edildi. Uluslararası uçuşlar, Port Sudan Havaalanı'na yönlendirildi.

Kazanın nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: uçak, sudan, askeri nakliye uçağı
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