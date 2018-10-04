İsrail askerleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 13 Filistinlinin gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA