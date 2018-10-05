Airbnb başörtülü öğrenciyi reddeden ev sahibini engelledi

BuzzFeed News'te yer alan habere göre Almanya'nın Hamburg şehrinde nörobilim eğitimi gören İngiliz öğrenci Nurjahan Saleque, evinin merkeze daha yakın olması için uluslararası ev ve oda kiralama sitesi Airbnb'de bir ev sahibi ile iletişime geçti.

Ancak ev sahibi, Saleque'nin talep ettiği tarihlerde evin kiralama için müsait olmasına rağmen, öğrencinin talebini reddetti.

Saleque'in reddetme sebebini sorması üzerine ise ev sahibi, "Üzgünüm, ama senin başörtüsü taktığını görüyorum ve bu bizim mahallemize uygun değil" cevabını verdi.

Aldığı cevaba sosyal medyada tepki gösteren Saleque'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Saleque daha sonra yaptığı açıklamada Airbnb yetkililerinin kendisinden özür dilediğini ve ev sahibinin siteye erişiminin engellendiğini söyledi.

Kaynak: BuzzFeed News, TRT Haber