Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), dış gezegenleri keşfetmesi amacıyla 10 yıl önce uzaya gönderdiği Kepler Uzay Teleskopu, Kepler-1658b adlı bir gök cismi keşfetti.

Ancak gök cisminin boyutlarının yanlış hesaplanması sonucu, gezegen olarak onay alamadı.

Hawaii Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi Ashley Chontos, araştırma projesinde Kepler'in keşfettiği yıldızları yeniden analiz etmeye odaklandı.

Chontos, “Kepler verilerinde yıldızı incelemek için yıldız ses dalgalarını kullanan yeni analizimiz, yıldızın aslında önceden düşünülenden üç kat daha büyük olduğunu gösterdi. Bu da, gezegenin üç kat daha büyük olduğu anlamına geliyor; Kepler-1658b aslında sıcak bir Jüpiter. ”dedi.

Chontos ve uluslararası bir astronom ekibi, Astronomical Journal'da yayımlanan bir makalede 1658b'nin aslında bir gezegen olduğunu onayladı.

Makalede yer alan bilgilere göre Kepler-1658 b, Güneş'ten yüzde 50 daha büyük bir kütleye sahip ve Dünya'nın 3 katı büyüklüğünde.

Kaynak: NASA