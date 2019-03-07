Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Deşti Kale ilçesinde terör faaliyetleri nedeniyle evlerinden olan ve zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye yardım elini uzattı.
TİKA tarafından, bin aileye acil gıda ve battaniye yardımı yapıldı.
Yardım paketlerinde pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, şeker, salça ve battaniye bulunduğu ifade edilen açıklamada, TİKA'nın dünyanın farklı coğrafyalarında kimsesiz, hayatlarını zor şartlar atında sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatarak ekmeğini paylaşmaya devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA