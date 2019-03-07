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TİKA'dan Afganistan'daki savaş mağduru ailelere yardım

07 Mart 2019 Perşembe 08:47 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 08:53

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Afganistan'da savaş nedeniyle mağdur olan bin aileye gıda ve battaniye yardımında bulunuldu.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Deşti Kale ilçesinde terör faaliyetleri nedeniyle evlerinden olan ve zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye yardım elini uzattı. TİKA tarafından, bin aileye acil gıda ve battaniye yardımı yapıldı. Yardım paketlerinde pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, şeker, salça ve battaniye bulunduğu ifade edilen açıklamada, TİKA'nın dünyanın farklı coğrafyalarında kimsesiz, hayatlarını zor şartlar atında sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatarak ekmeğini paylaşmaya devam ettiği kaydedildi. Kaynak: AA Etiketler: TİKA Afganistan

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