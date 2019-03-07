21 yaşındaki Abdullah Ayed, 2017 yılında Yemen'deki bir saldırıda kolunu kaybetti.

Haftalar boyunca yerel bir hastanede komada kaldı. Uyandığında ise bir kolunu kaybettiğini gördü. Diğer kolu ise neredeyse kullanılamayacak kadar hasar görmüştü.

Ayed o gün neler hissettiğini şu sözlerle anlattı; "Ölmüş olmayı diledim. Ölmek böyle olmaktan daha iyi olurdu. Gençken böyle dışarı çıkmak utanç vericiydi. Evlenmek istiyordum. Bir iş istiyordum. Ama Allah'a olan inancımı kaybetmedim.

2018'in Ağustos ayında Uluslararası Yardım Kuruluşu Medecins Sans Frontieres (MSF) Ayed'i tedavi ve rehabilitasyon için Amman'a gönderdi.

Hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için 2016 yılında kurulan MSF rekonstrüktif cerrahi programı ile Ayed, 3 boyutlu baskı proteze kavuştu.

Ayed, protezinin yaşamını değiştirdiğini söyledi. İlk başta kullanımı zor olsa da, terapiler onun ayakkabılarını bağlama ya da tişört giyme gibi becerilerini kazanmasına yardımcı oldu.

Bir çamaşırhanede çalışmasını sağlayacak motor becerileri kullanıyor. Ancak en büyük hayali Yemen'e geri dönebilmek, evlenip bir aile kurmak.

Şimdiye kadar Gazze, Irak, Suriye ve Yemen'den gelen hastalara 20'den fazla uzuv kazandırıldı.

Proje sorumlusu Samar İsmail, 3D baskılı protezlerin üretilmesinin daha hızlı ve daha ucuz olduğunu söyledi. 3D uzuvların fiyatı 30 dolar civarındayken, daha geleneksel uzuvlar 200 dolardan başlıyor ve binlerce dolara kadar çıkabiliyor.

Kaynak: Reuters