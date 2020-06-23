Yemenli bir askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, hükümet güçleri ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinin merkezi Zencibar'a bağlı Şeyh Salim ve Tariyye bölgelerindeki Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerine saldırı düzenledi.

Çatışmalarda GGK milislerinden biri hayatını kaybederken çok sayıda milis de yaralandı.

Kaynağa göre, hükümet güçleri Zencibar'da Tariyye bölgesini ele geçirdi. Çatışmalarda GGK milislerinden bir kişi hayatını kaybederken onlarcası yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, her iki taraftaki yaralı ve ölülerin nakli için sabahın erken saatlerinden itibaren ambulanslar sürekli çalıştı.

Ateşkes ilan edilmişti

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, heri iki tarafın talebiyle ateşkes ilan etmişti.

Öte yandan Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın uygulanması için her iki tarafla bir araya gelmeye karar verildiğini duyurdu.

Yemen hükümeti ile GGK arasındaki krizin sonlandırılması amacıyla 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir anlaşma imzalanmıştı.