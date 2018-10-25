Yemen'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi

Beyt el-Fakih Hastenesi Müdürü Abdulah Şehavi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğunu duyurdu.
Yemen medyasında yer alan haberlere göre hava saldırılarında Hudeyde’nin güneyindeki Mesudi istasyonu avlusunda tarımsal ürünlerin ambalajlanması ve paketlenmesi işinde çalışan işçiler hedef alındı.
Koalisyonun Hudeyde’nin güneyinde yer alan Beyt el- Fakih bölgesindeki pazar yerine gerçekleştirdiği saldırıdan sonra gelen ilk haberler 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı şeklindeydi.
Kaynak: AP