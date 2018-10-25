  • 25 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.693
    EURO 6.515
  • BIST 92528.29
    ALTIN 225.68
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi

Yemen'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’in kıyı kenti Hudeyde’de gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemende hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19a yükseldi

Beyt el-Fakih Hastenesi Müdürü Abdulah Şehavi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğunu duyurdu.

Yemen medyasında yer alan haberlere göre hava saldırılarında Hudeyde’nin güneyindeki Mesudi istasyonu avlusunda tarımsal ürünlerin ambalajlanması ve paketlenmesi işinde çalışan işçiler hedef alındı.

Koalisyonun Hudeyde’nin güneyinde yer alan Beyt el- Fakih bölgesindeki pazar yerine gerçekleştirdiği saldırıdan sonra gelen ilk haberler 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı şeklindeydi.

Kaynak: AP
 

Etiketler: Yemen, sivil ölümleri, koalisyon hava saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER