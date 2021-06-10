Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen'de 11 gazeteci rehin tutuluyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Yemen'de İran destekli Husiler ve terör örgütü El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunduğu duyuruldu. Yemen’deki iç savaşın başlangıcından bu yana gazetecilere yönelik ihlaller devam ediyor.
Yemen Gazeteciler Sendikası, "Yemen Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada ülkedeki basın mensuplarının durumuna ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, "Yemen Gazeteciler Günü geldi ve hala 11 gazeteci Husiler ile El Kaide'nin elinde" ifadeleri kullanıldı.
1400'den fazla ihlal
Söz konusu gazetecilerden 10'unun Husiler, birinin ise Hadramevt vilayetinde El Kaide tarafından alıkonulduğu vurgulandı.
Ülkede iç savaşın başladığı 2014 yılından bu yana basın-yayın organları ve gazetecilere yönelik 1400'den fazla ihlalin gerçekleştiği ifade edildi.
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