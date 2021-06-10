Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da muson yağmurları 3 katlı binayı yıktı: 11 ölü
[Fotoğraf: AFP]
Hindistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle Mumbai kentinde 3 katlı bir bina çöktü. 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Mumbai polisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan muson yağmurları nedeniyle çöken 3 katlı binanın başka bir binanın üzerine yıkıldığı, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Bölge sakinlerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında 11 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 7 kişinin hastaneye sevk edildiği açıklandı.
Yetkililer, enkaz altında kalan başkalarının da olması ihtimaline karşı çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Hindistan’da her yıl muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül aylarında dayanıklı olmayan binalar yıkılıyor.
Etiketler: Hindistan
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