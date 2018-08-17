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Yemen ordusu Hacce kentinde ilerliyor

Yemen ordu güçleri ülkenin kuzeybatısındaki Hacce kentinin Hiran ilçesinde kontrolü sağladı.

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Yemen ordusu Hacce kentinde ilerliyor

Yemen ordusuna bağlı 5'inci Askeri Bölge Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin üç yılı aşkın süredir Husilerin elinde bulunan Hacce kentinin Hiran ilçesini yaşanan şiddetli çatışmaların ardından geri aldığı belirtildi.

Ordu güçleri geçen nisan ayında da Hacce'nin Kızıldeniz kıyısındaki Midi ilçesinde kontrolü sağlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Kaynak: AA

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