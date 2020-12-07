Yemen haber ajansında yer alan habere göre, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker ile bir araya geldi.

Salih, Husileri Yemen ve Suudi Arabistan kentlerine balistik füzelerle ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlemekle suçladı.

Görüşmede Salih, "Bu suç yöntemi, uluslararası toplumu büyük sorumluluk içine sokuyor. Bu cemaatin cezalandırılması ve terör listesine alınması yönündeki halk, siyaset ve hukuk taleplerine cevap verilmesi gerekiyor" dedi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.