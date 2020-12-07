Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da polisleri taşıyan tekne alabora oldu: 6 ölü
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde polisleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Bayelsa Eyelati Polis Sözcüsü Asinmi Butswat, yaptığı açıklamada, Yenagoa bölgesindeki Oporoma Gölü'nde 11 polisi taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti.
Butswat, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 polisin cesedini ulaşıldığını söyledi.
Bölgede, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Butswat, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
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