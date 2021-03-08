Yemen Dışişleri Bakanlığı, Husilerin insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıların ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Husi milislerin, Suudi Arabistan şehirlerini ve orada yaşayan sivilleri, balistik füze ve İHA'larla hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesini ve Husilerin Marib kenti ile Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını durdurmasını istiyoruz" denildi.

Ayrıca, Husi milislerinin yaptıklarının "savaş suçu" olduğu ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği aktarıldı.

Husi milisleri Suudi Arabistan'a 12 İHA ile saldırdı

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin dün Suudi Arabistan'a gönderdiği ve imha edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) sayısının 12'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Husilere ait noktalara hava saldırıları düzenlendi

Husilerin, saldırılarının artması üzerine koalisyon güçleri de karşı saldırı başlatmış, Sana ve bazı illerde Husilere ait noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya es-Seri, daha sonra yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini iddia etmişti.

Seri, 8 balistik füze ve 14 İHA'yla düzenlenen saldırıda, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu öne sürmüştü.