Rüya gibi bir düğün ile evlendiler, kısa süre sonra arkalarına bile bakmadan Buckingham Sarayı’ndan ayrıldılar.

Sessizliklerini ilk defa ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e bozan Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan açıklamalarıyla gündemi sarstılar.

Megan Markle röportajın ilk kısmında, Oprah Winfrey ile baş başa samimi açıklamalarda bulundu. İkinci bölümde ise ikiliye Prens Harry de katıldı.

Meghan Markle dışarıdan peri masalı gibi görünen Kraliyet ailesine katılışının hiç de öyle olmadığını açık açık anlattı.

Başlarda her şey güzel gidiyordu

Kraliyet ailesine girerken sıcak karşılanan Megan Markel için başlarda her şey güzel gidiyordu.

Kraliçe Elizabeth'in kendisine hep iyi davrandığını söyleyen Markle"Onun yanında olmayı çok sevdim" dedi.

Kraliçe için "Her zaman sıcak, davete açık ve gerçekten misafirperverdi" şeklinde sözlerini sürdüren Markle, Kraliçe'nin kendisine inci küpeler ile ona uygun kolye hediye ettiğini söyledi.

Kraliyet Ailesi'nin tüm üyelerinin onu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kraliçe ile ilk tanıştığında çok büyük bir formalite olmadığını vurguladı.

'Ölmek istemediğim zamanlar oldu'

Güzel günler çabuk geçti, kısıtlamalar Markle’ı bunalıma sürükledi.

Meghan, yapabileceği şeylere sınırlar getirildikçe derin bir yalnızlığın içine itildi.

Arkadaşlarıyla öğle yemeğine bile gidememeyen Düşes için yalnızlık günleri başladı.

Konuşma yasağı getirilmesi sorunu daha da derinleştirdi.

Zaten aylardır evi terk etmediğini söyleyen Markle, "Her yerdeydim ama hiçbir yerde değildim. Kendimi daha yalnız hissedemem diye düşündüm" dedi.

Markle her şeyin farklı olduğunu anladı

Yorum yapmaması konusunda Prens Harry ile flört döneminde açık talimat alan Markle başlarda korunduğunu sanıyordu.

Ancak Markle daha sonra bunun hiç de öyle olmadığını kraliyet üyelerini korumak için yalanlar söylendiğini farketti.

Markle, "Evlendik ve her şey gerçekten kötüleşmeye başladı, ben sadece korunmadığımı değil, aynı zamanda ailenin diğer üyelerini korumak için yalan söylemeye istekli olduklarını anlamaya başladım. Ama beni ve kocamı korumak için gerçeği söylemeye istekli değillerdi" dedi.

Megan Markle tek pişmanlığını ise, "Korunacağımı söylediklerinde onlara inanmak" olarak açıkladı.

Ölümü bile düşündü

"Artık hayatta olmak istemiyordum" diyen Markle, Prens Harry’i üzmek istemediği için durumu ona anlatmaktan utandı. Psikolojik destek almak istedi ancak o da engellendi.

Düşes sonunda intiharı düşündü.

Winfrey'nin "İntihar düşünceleriniz var mıydı?" sorusuna, Markle, "Evet" yanıtını verdi. "Herkes için her şeyi çözeceğini düşündüm" diye yanıtladı.

“Harry bizi kurtardı”

Markle Kraliyetten ayrılma kararı ile Harry’nin hayatını ve ailesini kurtaran bir karar verdiğinin altını çizdi.

Prens Harry ise süreçten bahsederken, eşi ve annesi Prenses Diana'nın yaşadıkları arasında paralellikler kurdu.

"Biliyorsunuz, burada oturup yanımda eşimle sizinle konuştuğum için gerçekten rahatladım ve mutluyum" dedi.

Prens Harry "Çünkü yıllar önce bu süreci annemin tek başına yaşamasının onun için nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyorum, çünkü ikimiz için inanılmaz derecede zordu, ama en azından birbirimize sahiptik" diye konuştu.

Diana, 1996 yılının Ağustos ayında Prens Charles'tan boşandıktan sonra kraliyet unvanını bırakmıştı.

Ertesi yıl Paris'te paparazziler tarafından takip edilirken geçirdiği araba kazasından sonra hayatını kaybetmişti.

'Archie'nin ten renginden dolayı unvan yok”

Meghan Markle, röportajında Kraliyet Ailesi'nde ırkçılık olduğunu ima eden açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Markle Kraliyet Ailesi'nin oğulları Archie'ye prens unvanını vermek istemediğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve ırkçılık imasıyla Kraliyet’e ağır bir darbe vurdu.

Meghan,"Hamile olduğum o aylarda, kraliyet ailesi içinden bir kişi Archie'ye bir unvan verilmeyeceği ve ayrıca ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili yorumlar yaptı" sözleriyle şok yarattı.

Prens Harry tarafından kendisine aktarılan bu konuşma ile ilgili detaylar ise saklı kaldı.

Kraliyet ailesinden kimin ırkçı imada bulunduğunu Markle açıklamak istemedi.

Prens Harry şok yaşadığı konuşmayı hiçbir zaman kimseyle paylaşmayacağını vurguladı.

Basının ırkçı saldırıları karşısında aileden kimsenin kendilerini korumak için adım atmaması konusunda da incindiğini ifade etti.

Kraliyetten beş kuruş yok

Röportajda, çiftin Kraliyet görevlerini bırakmalarının ve yurt dışına taşınmalarının ardından korumalarının masraflarının kesilmesi de gündeme geldi.

Prens Harry ailesinin mali olarak desteği kestiğini, ancak annesi Prenses Diana'nın ona bıraktığı mirasa sahip olduğunu kaydetti.

Prens Harry ayrıca, çiftin güvenlik masraflarını karşılayabilmek için bazı şirketlerle anlaşmalar yaptığını söyledi.

Kraliyet ile son durum ne?

Yaşanan bunca sıkıntının ardından Prens Harry ailesiyle görüşüyor mu? sorusu merak ediliyordu.

Büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile hiç olmadığı kadar iyi olan Prens Harry babası ile arasının açık olduğunu ilk kez birinci ağızdan doğrulamış oldu.

Kraliçe ile geçen yıl yıllardır hiç olmadığı kadar fazla konuştuğunu ve gerçekten iyi bir ilişkileri olduğunu söyleyen Prens Harry, tahtın varisi olan babası Prens Charles ile olan ilişkisi sorulduğunda ise bir an durakladı.

"Bunun üzerinde çalışılması gereken çok şey var" dedi.

Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildiğinde babası Prens Charles'ın telefonlarına cevap vermeyi bıraktığını açıkladı.

Babası ile ilgili hayal krıklığını gizlemeyen Prens Harry babası ile ilişkisini iyileştirmek için elinden geleni yapacağını ancak bunun için çok çaba gerektiğini belirtmeden edemedi.

Kardeşi Prens William ile olan ilişkisi sorulduğunda, Harry onu çok sevdiğini ve birlikte cehennemden geçtiklerini söyledi.

Zorlu günleri beraber atlatsalar da abisi ile farklı yollarda olduklarını belirtti.

Şu an iki kardeşin ilişkileri ise mesafeli.

“Mutlu son”

Markle'a son soru Prens Harry ile neticede mutlu sona ulaşıp ulaşmadığıydı.

Meghan Markle yanıtı açıktı.

"Şimdiye kadar okuduğunuz masalların hepsinden daha güzel."

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Megan Markle’ın Oprah Winfrey ile yaptığı merakla beklenen TV röportajı önce ABD’de sonra ingiltere’de yayınlanacak.

Röportajı görüntüleme hakları için dünya çapında 17'den fazla ülkede anlaşmalar yapıldı.

Çiftin ikinci bebeği kız olacak

Harry, ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk kez duyurarak, "İlk bebeğimiz erkekti, şimdi de bir kızımız olacak." açıklamasında bulundu.

Çift, geçen ay ikinci çocuklarını bekledikleri haberini kamuoyuyla paylaşmıştı.

