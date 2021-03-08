Bakan Heunicke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde ülkede COVID-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını, Danimarka’da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü söyledi.

Danimarka'da İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyon da görülmüştü

Danimarka’da, İngiltere’de ortaya çıkan, COVID-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.