Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka’da COVID-19’un 31 farklı türüne rastlandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede koronavirüsün (COVID-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.
Bakan Heunicke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde ülkede COVID-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını, Danimarka’da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü söyledi.
Danimarka'da İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyon da görülmüştü
Danimarka’da, İngiltere’de ortaya çıkan, COVID-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Mutasyon
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