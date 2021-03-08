Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Savaşın Kadınları
Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta en çok kadın ve çocuklar mağdur oluyor. Birçok acıya tanıklık eden kadınlar Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde kurulan çadırlarda hayata tutunuyor.
Suriye'de yıllardır süren iç savaşta hayatını kaybedenlerin yüzde 10'unu kadınlar oluşturuyor.
Kimi eşini, kimi çocuğunu, kimi ise bir akrabasını kaybeden ve ağır travma yaşayan kadınlar, her şeye rağmen geleceğe umutla bakmaya çalışıyor.
Halep'in Azez ilçesinde, Burseya Dağı eteklerinde kurulan çadır kamplara giden TRT Haber, zorlu şartlarda yaşayan kadınları görüntüledi.
Türkiye'nin terörden temizlediği bölgelerde kurulan çadır kamplarda yaşayanların yüzde 65 - 70'ini kadınlar oluşturuyor.
Zorlu yaşam koşullarında ağır işlerin sorumluluğu da kadınlarda…
Hama, Humus, Halep ve Tel Rıfat'tan kaçan siviller bu çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Kampta çoğu kadın ve çocuk 70 bin sivil yaşıyor.
Etiketler: Suriye Krizi Suriye Savaşı
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