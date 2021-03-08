Suriye'de yıllardır süren iç savaşta hayatını kaybedenlerin yüzde 10'unu kadınlar oluşturuyor.

Kimi eşini, kimi çocuğunu, kimi ise bir akrabasını kaybeden ve ağır travma yaşayan kadınlar, her şeye rağmen geleceğe umutla bakmaya çalışıyor.

Halep'in Azez ilçesinde, Burseya Dağı eteklerinde kurulan çadır kamplara giden TRT Haber, zorlu şartlarda yaşayan kadınları görüntüledi.

Türkiye'nin terörden temizlediği bölgelerde kurulan çadır kamplarda yaşayanların yüzde 65 - 70'ini kadınlar oluşturuyor.

Zorlu yaşam koşullarında ağır işlerin sorumluluğu da kadınlarda…

Hama, Humus, Halep ve Tel Rıfat'tan kaçan siviller bu çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Kampta çoğu kadın ve çocuk 70 bin sivil yaşıyor.