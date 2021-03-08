Malezya'da ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime yeniden başladı
Malezya'da, Mart 2020'de COVID-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, vaka sayılarının düşmesi üzerine yeniden başladı.
Ülke genelinde günlük COVID-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine salgın tedbirlerinin hafifletilmesi kapsamında 3. ve 6. sınıf öğrencileri okullarına gitmeye başladı.
Sıkı COVID-19 tedbirlerinin uygulandığı okul binalarında öğrencilere sosyal mesafe ve maske takma kuralları anlatıldı.
Malezya'da okul öncesi yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlamış, 1,1 milyon okul öncesi öğrencisi ders başı yapmıştı.
18 Mart 2020'de yüz yüze eğitime ara verilmişti
Ülkede COVID-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 18 Mart 2020'den itibaren yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim programları başlamıştı.
1169 kişi hayatını kaybetti
Şimdiye kadar 313 bin 460 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle 1169 kişi hayatını kaybetti.
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