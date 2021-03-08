Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak ziyaretini bitiren Papa İtalya'ya döndü
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'taki temaslarını tamamlayarak İtalya'ya döndü.
Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa Franciscus, ülkesine uğurlandı.
Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.
[Fotoğraf: AA]
Papa’nın Irak’a gelirken olduğu gibi Irak Hava Yolları’na ait uçağı kullanması dikkat çekti.
Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti.
Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti.
Etiketler: Irak
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