Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i taşıyan uçak Irak’ın başkenti Bağdat’a indi. Papa Francis’i havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.

Papa Francis, Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşmesinin ardından uzun bir araç konvoyuyla havalimanından ayrıldı. Papa yol boyunca kendisine sevgi gösteren Iraklıları aracının içinden selamladı.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa’yı düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Salih ve Papa’nın baş başa görüşmesi başladı. Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Ziyaret dini ve siyasi açıdan önemli

Papa'nın Irak ziyareti hem dini hem de siyasi açıdan önem taşıyor.

Ülkedeki Hristiyanlarla dayanışma mesajı verecek olan Papa, diğer dini ve etnik gruplarla da ayrı ayrı görüşecek.

4 günlük Irak ziyaretinde Papa Francis, bugün ve yarın Bağdat, Necef ile Zikar'da, pazar günü Erbil ve Musul'da temaslarda bulunacak.

"Esselamu Aleyküm" paylaşımı

Papa Francis, ziyareti kapsamında Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani ile de bir araya gelecek.

Ziyareti öncesinde video mesaj yayınlayan Papa sözlerine "Esselamu Aleyküm" diyerek başlamış, "Yıllarca süren savaş ve terörizmden sonra, Tanrı'dan af ve uzlaşma dilemek için geliyorum" demişti.

"Dinler arası ilişkilerin geliştirilmesi için önemli"

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Papa Francis'in ziyaretini TRT Haber’de değerlendirdi.

Göktaş, Papa’nın tüm yurt dışı ziyaretlerinin iptal edilmiş olmasına rağmen Irak konusunda ısrarcı olduğuna dikkat çekti.

Papa’nın dinler arası ilişkilerin geliştirilmesi içinde bu ziyarete önem verdiğine dikkati çeken Göktaş, “Papa Francis elbette ki Müslümanlarla Katoliklerin ilişkileri açısından da yani dinler arası ilişkiler açısından da bu ziyarete son derece önem veriyor” dedi.

Göktaş şunları söyledi: "Ziyaretin hem siyasi hem ruhani boyutları olacak. Irak maalesef medyanın gündemine tatsız hadiselerle taşındı. Bu ziyaret vesilesiyle ilk defa Irak pozitif bir gündemle dünya medyasının gündeminde yer alacak. Irak da Vatikan da bu ziyaretin iyi geçmesine önem veriyor.”