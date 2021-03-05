Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 11:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
YouTube'dan Trump açıklaması: Hala yüksek şiddet riski var
[Fotoğraf: Reuters]
ABD’de tarihi 6 Ocak Kongre baskını sonrası sosyal medyada engellenen eski Başkan Donald Trump ile ilgili YouTube'dan açıklama geldi. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, şiddet tehdidinin azaldığı zaman Trump'ın yasağının kaldırılabileceğini söyledi.
CEO Susan Wojcicki, "Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform, Trump'ın yasağını kaldırabilir" dedi.
Trump'a sosyal medya yasakları
ABD’de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump’ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra Youtube hesabı da askıya alınmıştı.
Youtube'ta 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump, 7 gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı.
Etiketler: Donald Trump YouTube
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