Afrika'da toplu aşılama çalışmaları sürüyor
Afrika ülkeleri, koronavirüs (COVID-19) aşılarını teslim almayı ve toplu aşılama çalışmalarını sürdürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Afrika ülkelerine aşı yardımı yapıyor.
Son olarak, Etiyopya'ya 2 milyon 200 bin doz, Malavi'ye 360 bin doz aşı gönderildi.
Aşıları teslim alan bir diğer ülke 1 milyon nüfuslu Cibuti olurken, ülkeye ulaştırılan aşı miktarı belirtilmedi.
Öte yandan Mozambik, bugün toplu aşılamaya başlayacağını duyurdu.
Afrika'da vaka sayısı 4 milyona ulaştı
Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Kenya, Nijerya, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve gibi ülkeler aşılamaya başladı.
Afrika genelinde COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bin 900'e çıkarken, vaka sayısı 4 milyona yaklaştı.
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