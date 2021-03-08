Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Afrika ülkelerine aşı yardımı yapıyor.

Son olarak, Etiyopya'ya 2 milyon 200 bin doz, Malavi'ye 360 bin doz aşı gönderildi.

Aşıları teslim alan bir diğer ülke 1 milyon nüfuslu Cibuti olurken, ülkeye ulaştırılan aşı miktarı belirtilmedi.

Öte yandan Mozambik, bugün toplu aşılamaya başlayacağını duyurdu.

Afrika'da vaka sayısı 4 milyona ulaştı

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Kenya, Nijerya, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve gibi ülkeler aşılamaya başladı.

Afrika genelinde COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bin 900'e çıkarken, vaka sayısı 4 milyona yaklaştı.