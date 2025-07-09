Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2025 06:29

Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı

Gazze'de, yakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin (Şifa Hastanesi) bazı bölümlerinde elektrik kesintileri yaşandığı, bu durumun hasta ve yaralılar için felaketle sonuçlanabileceği bildirildi.

Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin bazı bölümlerinde yaşanan elektrik kesintisinin, hasta ve yaralıların hayatını tehdit eden bir "insanlık suçu" olduğunu söyledi.

Bunun, İsrail'in tıbbi malzeme teminini tamamen engellemesi ve abluka uygulamasından kaynaklanan sağlık felaketinin boyutlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Sevabite, hastanedeki hastaların akıbetine ilişkin bilgi vermedi.

Şifa Tıp Kompleksi'nin Gazze'nin en büyük hastanesi ve felaket koşullarına rağmen hizmet vermeye devam eden beş devlet hastanesinden biri olduğunu dile getiren Sevabite, 16 devlet hastanesinden 5'inin felaket koşulları altında kısmen faaliyette olduğunu, İsrail'in doğrudan hedef alma, malzeme akışını engelleme veya baskın ve bombalama yoluyla devlete ait, özel ve sahra hastanelerinden oluşan 38 hastaneyi ise hizmet dışı bıraktığını belirtti.

Sevabite, yüzlerce malzemeye, ilaca ve tedaviye yönelik acil ihtiyacın ve kıtlığın seviyesinin felaket boyutlarına ulaştığını aktararak, Gazze'de sağlık sisteminin tamamen çökeceği uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinden kaynaklanacak felaketin sonuçlarından tamamen İsrail'i ve uluslararası toplumu sorumlu tutan Sevabite, sağlık sektörünü kurtarmak ve tamamen çökmesini önlemek için ilgili tüm uluslararası kuruluşları acilen müdahale etmeye çağırdı.

Ofis Müdürü Sevabite, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin şu anda gerçek yakıt stokları yok ve hepsi iki gün önce tedarik edilen ve 48 saatten az yetecek miktardaki yakıtı tüketiyor." dedi.

Sevabite, ana jeneratörün bozulması ve yakıtın bitmesi üzerine Aksa Şehitleri Hastanesi'nin 7 Temmuz'da faaliyetlerini durdurduğunu bunun kapsamlı bir sağlık çöküşünün ve Gazze Şeridi'ndeki binlerce yaralı ve hasta insanın hayatını tehdit eden yakın bir felaketin habercisi olduğu konusunda uyardı.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine "görevi kötüye kullanma" soruşturması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
İklim değişikliği, Avrupa'da son sıcak hava dalgasındaki can kaybını 3 kat artırdı
06:27
ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine "görevi kötüye kullanma" soruşturması
06:25
Filistin, AB'yi Gazze'deki soykırımı durdurmak için acil adımlar atmaya çağırdı
05:27
Otomobil sulama kanalına devrildi: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
04:48
WFP İcra Direktörü Yardımcısı Skau: Gazze'de durum şimdiye kadar gördüğüm en kötü halde
04:12
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ