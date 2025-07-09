Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2025 06:22

Filistin, AB'yi Gazze'deki soykırımı durdurmak için acil adımlar atmaya çağırdı

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmak ve Filistin hükümetini zayıflatmayı amaçlayan politikalarını durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Filistin, AB'yi Gazze'deki soykırımı durdurmak için acil adımlar atmaya çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Şahin, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot'u Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin katliama, soykırıma, yerinden edilmeye ve aç bırakılmaya maruz kalması konularının yanı sıra İsrail'in, "gümrük ve vergi gelirlerini keserek ve köylere, şehirlere ve mülteci kamplarına saldırarak" Filistin hükümetinin çalışmalarını baltalamayı amaçlayan politikaları ele alındı.

Bakan Şahin, Filistin halkının tarif edilemez bir şekilde yok edilip yerinden edildiğini belirterek, zamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Şahin, Avrupa Birliği'ni Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşını, yerinden etmeyi ve aç bırakmayı durdurmak için daha sıkı ve acil önlemler almaya ve Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını üstlenebilmesini sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya çağırdı.

Bakan Şahin, AB'nin politikalarının, "bağımsız Filistin devletini somutlaştırmak suretiyle" adil bir barışı teşvik eden eylem ve adımlara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Özel Temsilci Bigot da AB'nin Filistin hükümetini ve Filistin devletini desteklediğini belirterek, AB'nin barış sürecinin temeli olarak iki devletli çözüme bağlı olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
WFP İcra Direktörü Yardımcısı Skau: Gazze'de durum şimdiye kadar gördüğüm en kötü halde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
İklim değişikliği, Avrupa'da son sıcak hava dalgasındaki can kaybını 3 kat artırdı
06:31
Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı
06:27
ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine "görevi kötüye kullanma" soruşturması
05:27
Otomobil sulama kanalına devrildi: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
04:48
WFP İcra Direktörü Yardımcısı Skau: Gazze'de durum şimdiye kadar gördüğüm en kötü halde
04:12
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ