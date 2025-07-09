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Dünya
AA 09.07.2025 00:21

Gazze'deki menenjit vakalarında "endişe verici artış yaşandığı" uyarısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, katil İsrail ordusunun hastanelerle birinci basamak sağlık merkezlerini hizmet dışı bırakması sonucu sağlık hizmetlerinin aksadığını ve bölgedeki menenjit vakalarında "endişe verici bir artış yaşandığını" belirtti.

Gazze'deki menenjit vakalarında "endişe verici artış yaşandığı" uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle 5 yaş altı çocuklar arasında menenjit şüphesi taşıyan ve doğrulanmış vaka sayısında belirgin bir artış gözlendiği ve bu grubun, hastalığa yakalanma ve ciddi komplikasyonlar açısından en riskli grup olduğu ifade edildi.

Açıklamada, hastanelerin ve birinci basamak sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasıyla birlikte Gazze’de sağlık hizmetlerinin seviyesinin düştüğü vurgulandı. Ayrıca, ilaç stoklarındaki ciddi yetersizlik ve çocuk aşılarındaki eksikliğin acil müdahale çabalarını büyük ölçüde sınırlandırdığı kaydedildi.

Gazze’deki genel sağlık durumunun birçok “ciddi ve tehlikeli” faktör nedeniyle hastalıkların yayılması için elverişli bir ortama dönüştüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu durumdan özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar gibi bağışıklığı zayıf ve savunmasız grupların etkilendiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, barınma merkezlerindeki felaket boyutundaki koşullar, içme suyu sıkıntısı, kanalizasyon sularının yayılması ve çöp yığınlarının birikmesi gibi unsurların, Gazze'deki sağlık durumunu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, tespit edilmiş vakaların tedavisi için gerekli ilaç listelerinin güçlendirilmesi ve zorunlu aşıların temin edilmesinin yanı sıra hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla tüm ilgili taraflara acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı, özellikle çocuklar arasında hastalığın yayılmasını sınırlamak için halka, koruyucu tedbirleri ve tıbbi yönergeleri takip etmeleri çağrısı yaptı.

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