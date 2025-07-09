Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2025 00:52

Texas'taki sellerde 109 kişi öldü, 160'tan fazla kişi kayıp

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükselirken, kayıp 160'tan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Texas'taki sellerde 109 kişi öldü, 160'tan fazla kişi kayıp
[Fotograf: Reuters]

Texas Valisi Gregg Abbott, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sel nedeniyle eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a çıktığını ifade eden Abbott, sadece Kerr ilçesinde 161 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Eyalet genelindeki toplam kayıp kişi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Abbott, kayıpların tamamına ulaşılana kadar çalışmaların süreceğini belirtti.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesinde kısıntıya gittiği Ulusal Hava Durumu Servisini, felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminde bulunamamakla eleştirmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Gazze'deki menenjit vakalarında "endişe verici artış yaşandığı" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:01
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" yürürlüğe girdi
00:54
İETT otobüsü ticari araca arkadan çarptı
00:27
RTÜK: Cezalar ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulandı
00:52
Gazze'deki menenjit vakalarında "endişe verici artış yaşandığı" uyarısı
00:10
Kenya'daki protestolarda ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
23:43
Katil İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye saldırılarında 54 Filistinli hayatını kaybetti
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ