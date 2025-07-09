Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2025 06:25

ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine "görevi kötüye kullanma" soruşturması

ABD'de eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'e "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine "görevi kötüye kullanma" soruşturması

Fox News'ün ABD Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, mevcut CIA Direktörü John Ratcliffe, eski direktör Brennan'ın görevi kötüye kullandığına dair kanıtları FBI'ya sundu.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, FBI'ın bunun üzerine Brennan'a yönelik soruşturma başlattığını kaydetti.

Eski FBI direktörü Comey hakkında da soruşturma başlatıldığı aktaran kaynaklar, soruşturmaların, Rusya'nın 2016'da ABD'nin başkanlık seçimlerini Başkan Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarının ardından yapılan incelemelere ve direktörlerin "Kongre'ye yanlış ifade vermesine" yönelik olduğunu belirtti.

Soruşturmalara ilişkin daha fazla detay verilmezken FBI'ın, Brennan ve Comey arasındaki iletişimi "komplo" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Öte yandan, CIA, 3 Temmuz'da, Rusya'nın 2016'daki seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine o yıl hazırlanan istihbarat raporunun, "aceleye getirildiği" sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın yürüttüğü soruşturmada 2 kişi delillerle oynadığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmişti.

ETİKETLER
ABD Rusya
Sıradaki Haber
Filistin, AB'yi Gazze'deki soykırımı durdurmak için acil adımlar atmaya çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
İklim değişikliği, Avrupa'da son sıcak hava dalgasındaki can kaybını 3 kat artırdı
06:31
Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı
06:25
Filistin, AB'yi Gazze'deki soykırımı durdurmak için acil adımlar atmaya çağırdı
05:27
Otomobil sulama kanalına devrildi: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
04:48
WFP İcra Direktörü Yardımcısı Skau: Gazze'de durum şimdiye kadar gördüğüm en kötü halde
04:12
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 109 ölü, 160 kayıp
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ