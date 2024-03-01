Yahudi işgalciler, Batı Şeria’da yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurdu

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı El-Leben eş-Şarkiye Köy Meclis Başkanı Yakup Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup fanatik Yahudi işgalcinin köy topraklarını işgal ederek kaçak yerleşim birimini kurduğunu belirtti.

Uveys, 6 karavanla köy sınırına yerleşen fanatik Yahudi işgalcilerinuye, köy sakini Filistinliler için yeni bir tehdit olduğu uyarısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Terörist Yahudi sömürgeci unsurların vatandaşlarımıza yönelik saldırılarının yanı sıra evlerimize, topraklarımıza ve kutsallarımıza yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İsrail hükümetinin uluslararası topluma ve kararlarına değer vermediğine" işaret edilen açıklamada, fanatik Yahudi işgalcilerin, bölgede tansiyonu yükseltmek hedefiyle düzenledikleri saldırıların, yasa dışı yerleşime karşı olan Uluslararası hukuka meydan okuma niteliğinde olduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 413 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Peace Now'a göre, İsrail yönetimi 2023'te yaklaşık 15 kaçak yerleşim biriminde "geriye dönük yasallaştırma" sürecini başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi işgalci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimbirimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.