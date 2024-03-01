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Dünya
AA 01.03.2024 15:15

Rusya: NATO, Ukrayna'yı kendi toprağı olarak görüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş konusunda yaptıkları açıklamaların gerginliğin artmasına yol açtığını belirterek, "NATO, Ukrayna'yı kendi toprağı olarak görüyor." dedi.

Rusya: NATO, Ukrayna'yı kendi toprağı olarak görüyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy için başkent Moskova'da düzenlenen cenaze töreninde yapılan gösteriye ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, bunun izinsiz bir eylem olduğunu dile getirdi. Peskov, "Herhangi bir izinsiz eylem yasalara aykırı. Dolayısıyla bu eyleme katılanlar sorumlu tutulacak." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Ukrayna'nın yenilmesi durumunda NATO'nun Rusya ile savaşacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun "sorumsuzca" yapılan bir açıklama olduğunu ifade etti.

Peskov, "Avrupa'nın bazı ülkelerinden son derece sorumsuzca yapılan açıklamaları duyuyoruz. Şimdi de bunu okyanusun öbür tarafından duyuyoruz. Bu açıklamalar, gerginliğin artmasına yol açıyor ve NATO'nun görüşünü gösteriyor. NATO, Ukrayna'yı kendi toprağı olarak görüyor. Bu, Rusya'nın yaptıklarını, özel askeri operasyonun doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

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