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Dünya
AA 01.03.2024 15:06

Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri 7,8 milyon dolar tazminat ödeyecek

Yeni Zelanda'da 2019'daki 22 kişinin öldüğü Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı patlamasına ilişkin davada suçlu bulunan tur şirketleri ve yöneticilerin, turistlerin güvenliğini ihmal ettikleri gerekçesiyle 7,8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri 7,8 milyon dolar tazminat ödeyecek

Yeni Zelanda merkezli 13 şirket ve kişinin suçlu bulunduğu, Whakaari Yanardağı patlamasına ilişkin Auckland'da görülen davada karar açıklandı.

Hakim Evangelos Thomas, suçlu bulunan tur şirketleri ve yöneticilerinin turistlerin güvenliği konusunda ihmalleri gerekçesiyle toplam 7,8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Thomas, ada sahiplerine ait "Whakaari Management Ltd." holding şirketinin, adaya düzenlenen turlardan "büyük oranda kar sağladığını" belirterek, cezanın en büyük payını ödeyecek şirketin, mağdurlara ve kurbanların ailelerine 2,97 milyon dolar tazminat ve ihlaller gerekçesiyle 636 bin dolar para cezası ödemesini kararlaştırdı.

Davanın, kurumların kolayca güvenlik ihlallerinde bulunabildiğine örnek teşkil ettiğini vurgulayan Thomas, Yeni Zelanda'da yer bilim ve izotop araştırma ve danışmanlık hizmeti veren "GNS Science" adındaki hükümet kuruluşuna da helikopter pilotlarıyla risk değerlendirmesini paylaşmadığı gerekçesiyle 33 bin dolar para cezası kesti.

GNS, mağdurlara ve kurbanların ailelerine tazminat ödemeyecek.

Popüler bir turizm merkezi olan adada Aralık 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

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