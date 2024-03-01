Çin, İsrail'in yardım bekleyen Filistinli sivillere saldırısını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında AA muhabirinin, saldırıya ilişkin sorusuna, "Çin olarak şok içindeyiz ve güçlü şekilde kınıyoruz." yanıtını verdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yasını tutuklarını, yaralılara en kalbi duygularını ilettiklerini ifade eden Sözcü Mao, "İlgili taraflara ve özellikle İsrail’e çatışmalara son verme, sivilleri koruma ve daha kötü bir insani krizi önlemek üzere erişimi güvenceye alma çağrısı yapıyoruz.​​​​​​​" ifadelerini kullandı.

Sözcü Mao, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin olayın ardından açıklama yapmasının, ABD tarafından engellendiğine ilişkin haberler için ise "Gazze’de benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşanıyor. Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmeli ve ateşkesi teşvik etmeli. İlgili büyük ülkeler sorumlu tavır almalı, ateşkes çabalarını samimi şekilde desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Mao, Çin'in Güvenlik Konseyi’nin daha anlamlı tedbirler alması için uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceği, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve gerilimin düşürülerek soruna iki devlet temelinde çözüm bulunması için elinden gelen çabayı göstereceğini vurguladı.

Olay

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.