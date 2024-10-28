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Dünya
AA 28.10.2024 09:28

X, Hamaney'in İbranice hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu X, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in önceki gün platformda açtığı İbranice hesabı askıya aldı.

X, Hamaney'in İbranice hesabını askıya aldı
[Fotograf: AA]

İran lideri Hamaney'in X sosyal medya platformunda İbranice dilindeki hesabına girmek isteyenler, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısıyla karşılaştı.

Farsça, Türkçe, İngilizce, Urduca, İspanyolca dahil bir çok dilde hesabı olan Hamaney'in diğer dillerdeki hesapları açık görünüyor.

Hamaney adına önceki gün İbranice X hesabı açılmış ve dün bir konuşmasından alınan "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım" ifadeleri paylaşılmış ve söz konusu ifadeler İsrail'in devlet televizyonu KAN dahil olmak üzere İsrail medyası tarafından paylaşılmıştı.

X veya Hamaney'in ofisinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli sosyal medya platformu X, İran liderinin hesaplarını daha önce de birkaç kez geçici olarak askıya almıştı.

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