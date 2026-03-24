Hafif Sağanak Yağışlı 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2026 21:15

WSJ: Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor

ABD medyası, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığını yazdı.

Haberde, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin "İran'la savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği belirtildi.

82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı, Amerikan ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor. Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor.

Öte yandan aynı haberde, ABD'li yetkililerin "İran'a kara birlikleri gönderme konusunda" henüz bir karar almadığı iddiası da yer aldı.

WSJ, haberinde ayrıca, 82. Tümen'in, Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesine yer verdi.

ETİKETLER
Pentagon ABD İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:37
Trump’tan İran açıklaması: Liderleri yok, anlaşma istiyorlar
21:16
Öğretmenlerin yer değiştirme atamaları 28 Nisan'da gerçekleştirilecek
21:00
Ukrayna: Rusya son bir günde 1000'e yakın İHA ile saldırı düzenledi
20:53
Katil İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti
20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
19:21
Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye 17 balistik füze ile 13 İHA atıldı
Türk Kızılay Konukevi sakinleri, sanatsal faaliyetlerle hayatlarına renk katıyor
Türk Kızılay Konukevi sakinleri, sanatsal faaliyetlerle hayatlarına renk katıyor
FOTO FOKUS
Sungur hedefi tam isabetle vurdu
Sungur hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ