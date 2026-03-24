AA 24.03.2026 20:58

Ukrayna: Rusya son bir günde 1000'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna, Rus ordusunun, son bir gün içerisinde ülkeye yönelik hava saldırılarında 1000'e yakın silahlı insansız hava aracı (İHA) kullandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bugün yerel saatle 09.00'dan 18.00'e kadar Ukrayna'ya yönelik 556 silahlı İHA kullanarak hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu süreçte fırlattığı İHA'lardan 541'nin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan İHA'ların ise 15 noktaya isabet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın dün akşam ve bu gece ayrıca Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 392 İHA ve 34 füze kullandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, 23 Mart 2026 saat 18.00 ile 24 Mart 2026 saat 18.00 arasındaki gece saldırısını da hesaba katarsak, düşman yaklaşık 1000 adet 'Şahed', 'Gerbera' ve diğer tipten insansız hava aracı kullandı."

Gece yapılan saldırılarda 4 kişi ölmüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu gece ağırlıklı olarak Zaporijya, Sumi, Poltava ve Harkiv bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Ülke genelinde saldırılar nedeniyle toplam 11 bölgede hasarın meydana geldiğini belirten Zelenskiy, "Mevcut bilgilere göre, saldırı sırasında maalesef 4 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

