Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye 17 balistik füze ile 13 İHA atıldı

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 17 balistik füzenin tespit edildiğini aktaran Atvan, bunlardan 13'ünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Hava savunma füzelerinden düşen parçaların bazı bölgelerde maddi hasara yol açtığına vurgu yapan Atvan, füze parçalarının düşmesi sonucu bazı evlerde hasar oluştuğu ve bazı elektrik hatlarının hizmet dışı kaldığını kaydetti.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığının altını çizen Atvan, balistik füzelerden 4 tanesinin de tehdit oluşturmayan bölgelere düştüğünü ifade etti.

Kuveyt'in ayrıca 13 İHA saldırısıyla hedef alındığı ve bunlardan 10 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirten Atvan, geriye kalan 3 İHA'nın da yerleşim yerlerinden uzak boş alanlara düştüğü bilgisini paylaştı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.