Hafif Sağanak Yağışlı 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2026 19:08

İranlı kaynak, ABD'nin Tahran yönetimiyle görüşmek için temas girişiminde bulunduğunu söyledi

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken İran kanadından, ABD'nin görüşme için temaslarda bulunduğu bildirildi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla CNN'e konuşan İranlı bir kaynak, ABD ile Tahran arasında "temas girişimleri" yaşandığını ve İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik "sürdürülebilir" önerileri dinlemeye istekli olduğunu belirtti.

Washington'ın girişimiyle ABD ile İran arasında son günlerde temaslar gerçekleştiğini aktaran kaynak, bu temasların henüz tam kapsamlı müzakere düzeyine ulaşmış girişimler olmadığını ifade ederek, "Savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını yoklamak amacıyla, çeşitli ara bulucular aracılığıyla mesajlar alındı." dedi.

Kaynak, "Değerlendirilen öneriler yalnızca bir ateşkes sağlanmasını değil, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılmasını hedefliyor." diye konuştu.

İran'ın tutumunun her zaman net olduğunu ve Tahran'ın "uygulanabilir nitelikteki her türlü öneriyi" değerlendirmeye hazır bulunduğunu dile getiren kaynak, Başkan Donald Trump'ın müzakerelere ilişkin açıklamalarına dair yorum yapmaktan kaçındı.

"İran, ABD'den müzakere talep etmedi"

İranlı kaynak, doğrudan bir görüşme veya müzakere isteyen tarafın Tahran yönetimi olmadığını vurgulamakla birlikte, İran'ın, "ulusal çıkarlarını koruyacak, sürdürülebilir bir anlaşma planının gündeme gelmesi durumunda" ABD kanadından söylenecekleri dinlemeye istekli olacağını kaydetti.

"İran, nükleer silah geliştirmeyeceğine dair gerekli tüm güvenceleri vermeye hazırdır ancak nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına da sahiptir." ifadelerini kullanan kaynak, sunulacak herhangi bir önerinin, İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını da içermesi gerektiği konusunda ısrarlı duruş sergiledi.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1072'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
19:21
Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye 17 balistik füze ile 13 İHA atıldı
19:34
Bakan Bayraktar: İran’dan gelen gaz akışında kesinti yok
18:52
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1072'ye yükseldi
18:40
Katar'da şehit olan binbaşı Taştekin son yolculuğuna uğurlandı
18:38
Katar: Orta Doğu'daki savaşın en önemli sonucu ülkelerin güvenlik sistemi anlayışında yaşanan çöküştür
Türk Kızılay Konukevi sakinleri, sanatsal faaliyetlerle hayatlarına renk katıyor
Türk Kızılay Konukevi sakinleri, sanatsal faaliyetlerle hayatlarına renk katıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ