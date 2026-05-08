AA 08.05.2026 20:31

ABD ordusu, İran'a giden 2 gemiyi Umman Körfezi'nde devre dışı bıraktığını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran bayraklı 2 petrol tankerini, "ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını ihlal ettiği" gerekçesiyle "devre dışı bıraktığını" bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, bugün Umman Körfezi'nde seyreden İran bayraklı 2 tankere müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Tankerlerin, ABD'nin İran'a yönelik devam eden deniz ablukası kapsamında Umman Körfezi'nde İran'a ait bir limana girmeden önce durdurulduğu, her 2 tankerin de bu sırada yük taşımadığı ifade edildi.

Paylaşımda, 6 Mayıs Çarşamba günü de İran bayraklı başka bir geminin yine abluka kapsamında durdurulduğu belirtildi.

Paylaşımda değerlendirmesine yer verilen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "ABD güçlerinin, İran'a giren veya İran'dan çıkan gemilere yönelik ablukayı tam olarak uygulamaya kararlı" olduğunu ifade etti.

ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.

