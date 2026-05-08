Gündem
TRT Haber, AA 08.05.2026 19:58

Bakan Çiftçi: Yerli ve milli teknoloji vizyonumuzu ileriye taşımaya devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yerli ve milli teknoloji vizyonumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından SAHA 2026'ya ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı tarihi seviyeye gururla şahitlik ettiklerinin altını çizdi:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın stratejik vizyonu, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin ilham veren cesareti ve Lagari Hasan Çelebi'nin ilimle yoğrulan ufku, bugün yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'larımızda, SİHA'larımızda ve yüksek teknoloji hamlemizde milletimizin azmiyle yeniden yükselmektedir. Bu güçlü vizyonun bir parçası olarak SAHA 2026 kapsamında İçişleri Bakanlığımızın stantlarında, güvenlikten afet yönetimine, sınır güvenliğinden haberleşme teknolojilerine kadar birçok alanda yürütülen yerli ve milli çalışmaları yakından inceledik.

Hamdolsun ki artık semalarını, sınırlarını ve milletimizin huzurunu kendi evlatlarının geliştirdiği teknolojilerle muhafaza eden güçlü bir Türkiye var. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yerli ve milli teknoloji vizyonumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz.

 

"Türkiye; bugün kendi savaş uçağını, tankını, savaş gemilerini üreten bir ülke konumuna ulaştı"

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın SAHA 2026 programında ortaya koyduğu vizyon; Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı tarihi dönüşümün güçlü bir ilanıdır. " diyen Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar ambargolarla, kısıtlamalarla önü kesilmek istenen Türkiye; bugün kendi savaş uçağını, SİHA’sını, elektronik harp sistemlerini, tankını, savaş gemilerini üreten bir ülke konumuna ulaşmıştır. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; Türkiye artık 'istiklaline kast edeceklerin bileğini bükecek kudrete sahip'tir. İnançla, iradeyle, alın teriyle ve milli teknoloji hamlesiyle güçlenen Türkiye; Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edecektir."

 

