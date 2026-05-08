Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.05.2026 19:22

Gaziantep'te 'kara para aklama' operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Gaziantep'te narkotik bağlantılı kara para aklama operasyonunda 293 milyon 400 bin liralık mal varlığına el konuldu, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 'kara para aklama' operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK raporları doğrultusunda narkotik suçlardan kaynaklanan kara para aklanmasına yönelik yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, lüks araçlar, daireler ve düğün salonunun yer aldığı 293 milyon 400 bin liralık mal varlığına el konuldu.

Ayrıca 29 şüpheli ile 4 şirkete ait banka hesapları bloke edildi.

Öte yandan örgütlü narkotik ticareti yaptığı belirlenen 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda da 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 13'ünün cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Gaziantep Narkotik
Sıradaki Haber
Sakarya'da bir fabrikada patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:06
Tahran ve Washington hattında kritik saatler: Uzlaşma mı topyekün savaş mı?
20:10
Bakan Çiftçi: Yerli ve milli teknoloji vizyonumuzu ileriye taşımaya devam edeceğiz
19:49
Pezeşkiyan: İran’ın temel politikası karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkiler geliştirmektir
19:45
Kanada Savunma Tedarik Bakanı Fuhr'den Türk savunma sanayiine övgü
19:21
Pentagon, UFO'lar hakkında yeni belgeler yayımlamaya başladı
18:53
Katil İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ