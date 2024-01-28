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Dünya
AA 28.01.2024 18:29

WSJ: İsrail ve Hamas'a ateşkes öngören yeni bir teklif yapıldı

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif, arabulucu ülkelerce İsrail ve Hamas'a iletildi.

WSJ: İsrail ve Hamas'a ateşkes öngören yeni bir teklif yapıldı
[Fotograf: AA]

Taraflara sunulan yeni teklif çerçevesinde, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan İsrailli esir çocuk, kadın ve yaşlıların serbest bırakılması için çatışmalara ilk aşamada 6 hafta ara verilmesinin öngörüldüğü ifade edilen habere göre, bunun karşılığında İsrail’in önemli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması istendi.

Habere göre teklifin bir sonraki aşamasında, Hamas'ın İsrailli kadın esir askerleri ve ardından erkek esir askerleri serbest bırakması ve Gazze’de ölenlerin cansız bedenlerini İsrail’e vermesi önerildi.

Yeni teklifin, Hamas'ın, ABD'den de dahil olmak üzere, uluslararası garantiler almasını kapsadığına işaret edilen haberde, ateşkes süresince 7 Ekim’den bu yana devam eden Gazze’ye yönelik saldırıları nihai olarak durdurabilecek kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceği de ifade edildi.

Esir takası ve ateşkesi içeren yeni teklifin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns'ün bu hafta sonu Paris’te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır ve İsrail istihbarat teşkilatı yetkilileriyle yapacağı görüşmeler öncesi geldiği kaydedildi.

ABD basınında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü Burns'ü Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşması görüşmesi yapmaya göndereceği iddia edilmişti.

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