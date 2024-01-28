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Dünya
AA 28.01.2024 17:23

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki 500 bini aşkın kişiyi kötü koşullar altında tehcire zorladığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta hastaneler ve sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 500 bini aşkın kişiden yaşadıkları yerleri boşaltmalarını istediği ifade edildi.

Evlerini boşaltarak yollara düşen kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve özel gereksinimleri olan kişilerin zor şartlar altında göç ettiğine işaret edilen açıklamada, Gazze'de 2 milyon kişinin "güvenli yer" arayışı içinde sürekli yer değiştirdiğine vurgu yapıldı.

Filistinlilerin göç yolunda askeri kontrol noktalarından ve tanklar arasından geçtiğine ve en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarına dikkat çekilen açıklamada, İsrail askerlerinin, göç eden ailelerin erkeklerini alıkoyduğu, kadın ve çocuklarını ise sahipsiz bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, Refah'a göç etmeyi başaran ailelerin ise kötü hava koşullarının hüküm sürdüğü kentte sığınacak bir yer ve çadır bulamadığı ayrıca yiyecek, su ve ilaca da erişim sağlayamadığı aktarıldı.

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