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Dünya
AA 28.01.2024 18:27

İsrail ordusu 4'üncü ve 55'inci yedek tugaylarını Gazze'den çekti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgalinde savaşan 4'üncü ve 55'inci yedek tugaylarını geri çekti.

İsrail ordusu 4'üncü ve 55'inci yedek tugaylarını Gazze'den çekti
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İsrail ordu radyosu, ordunun, 4'üncü ve 55'inci yedek tugaylarını görevlerini tamamladıktan sonra Gazze Şeridi'nden çektiğini duyurduğunu aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre de İsrail ordusu, görevlerinin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki 4. Kiryati Yedek Tugayı ile 55. Tugayı'nı geri çekti.

Haberde, Kiryati Yedek Tugayı'nın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti kuzeyinde ve doğusunda Hamas hareketine karşı şiddetli çatışmalara katılmasının ardından dün gece güney Gazze'den ayrıldığı bilgisine yer verdi.

Geri çekilen 55'inci Tugay'ın ise 5 taburdan müteşekkil "Mızrağın Ucu" olarak bilinen paraşütçülerden oluştuğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusu dün aylarca çatışmalara katıldıktan sonra 7107'nci Askeri Mühendislik Taburunun Gazze'den çekildiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze saldırıları için konuşlandırdığı 4 askeri tümenden biri olan 36. Tümeni Ocak ayı ortalarında geri çekmişti.

27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan işgal sürecine giren İsrail kuvvetlerinin sayısı ve niteliğine ilişkin herhangi resmi bir rakam bulunmuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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