WSJ: CIA Direktörü'nün Moskova ziyaretinin amacı Rusya'yı NATO'ya saldırmaması konusunda uyarmaktı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Ratcliffe'in ziyaretinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye saldırı düzenleyerek NATO'nun kararlılığını test edebileceğini öngören yakın zamandaki ABD istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

ABD'li yetkililer, Ukrayna'da sıkışan ve iç kamuoyunda baskı altında olan Putin'in, muhtemelen bir Baltık ülkesini hedef alarak siber saldırılardan küçük çaplı kara sızmasına kadar uzanabilecek müdahalede bulunabileceğinden endişe edildiğini bildirdi.

İran Savaşı'ndaki harcamaların yol açtığı Batı ülkelerindeki mühimmat eksikliğinin de Putin'in "saldırma ihtimalinde" etken olabileceğine işaret eden ABD'li yetkililer, Ratcliffe'in bu hafta Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin Rusya'ya NATO ülkelerine saldırmaması yönünde uyarı iletmek amacını taşıdığını ileri sürdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ratcliffe’in Moskova'da Rus istihbarat yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak Putin ile bir araya gelmediğini ve Putin’e görüşmeler hakkında bilgi verildiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği son ziyareti "yarı rutin" olarak nitelendirerek, bu ziyaretin NATO veya İngiltere'ye yönelik olası "Rus askeri tehditleriyle" bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.