WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi

Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarda 850'den fazla Tomahawk seyir füzesi ateşlediği, bunların çoğunun saldırıların ilk günlerinde kullanıldığı öne sürüldü.

Bu hassas silahların hızla tükendiğini savunan bir yetkili, bu durumun Pentagon'daki bazı yetkilileri endişelendirdiğini ve daha fazla füzenin nasıl temin edilebileceğine ilişkin iç tartışmalara yol açtığını savundu.

Konuya yakın kaynaklar, Pentagon'un kullanılan Tomahawk sayısını takip ettiğini söyleyerek, bu kullanım hızının sadece İran'a saldırılar için değil aynı zamanda gelecekteki askeri operasyonlar için de ne anlama geleceği üzerine odaklanıldığını belirtti.

Bir yetkili, Orta Doğu'da kalan Tomahawk sayısını "endişe verici derecede düşük" olarak nitelendirdi.

Diğer bir yetkili ise müdahale edilmezse Orta Doğu'daki Tomahawk stoku için askeri terminolojide mühimmatın tükenmesi anlamına gelen "Winchester" noktasına yaklaşılacağını söyledi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise Orta Doğu'da kullanılan veya kalan Tomahawk füzelerinin sayısıyla ilgili sorulara doğrudan yanıt vermedi.

ABD ordusunun "Başkan'ın seçtiği zamanda, yerde ve herhangi bir zamanda, herhangi bir görevi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu" söyleyen Parnell, medya kuruluşlarının "önyargılı olduğunu ve dünyanın en güçlü ordusunu zayıf göstermeye takıntılı olduğunu" ileri sürdü.

Modern Tomahawk füzeleri, 2004'ten beri kullanılıyor ve ABD güçlerinin füzeyle uydu aracılığıyla iletişim kurmasını sağlıyor.

Bu füzeler, önceden programlanmış hedefleri vurabiliyor veya GPS aracılığıyla düşmanların yerini tespit edebiliyor. Ayrıca üzerinde komutanlara hasar bilgisi iletebilen bir kamera bulunuyor.

Bu füzelerden en az birinin, İran'ın Minab kentindeki bir kız ilkokulunun çevresine isabet ettiği biliniyor.