CBS News: Beyaz Saray, İran'ın 15 maddelik öneriye bugün yanıt vermesini bekliyor

Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkililer, ABD ile İran arasındaki 15 maddelik anlaşma önerisi tartışmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Buna göre, Beyaz Saray, ABD yönetiminin sunduğu 15 maddelik anlaşma önerisine İran'ın bugün arabulucular üzerinden yanıt vermesini bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün yaptığı açıklamada, yönetimin Pakistan'ı aracı olarak kullanarak İran'a olası barış anlaşması için 15 maddelik bir plan sunduğunu söylemişti.