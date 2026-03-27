Avusturya'da koalisyon hükümeti, 14 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesinde anlaştı

Başbakan Yardımcısı Andreas Babler ve Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll, sosyal medya yasağına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Babler, sosyal medya platformlarının gençler üzerinde olumsuz etkilerine dikkati çekerek, hükümet ortaklarının, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesinde anlaştığını bildirdi.

Birçok alanda gençleri zararlı içeriklerden korumak için net kuralların bulunduğunu hatırlatan Babler, dijital alanda da benzer uygulamaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Babler, bu doğrultuda medya okuryazarlığının güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, lise müfredat reformu kapsamında, gelecekte "Medya ve Demokrasi" adında ayrı bir ders açılacağını, bunun karşılığında Latince ders saatlerinin azaltılacağını kaydetti.

Pröll ise yaş sınırlamasının teknik olarak uygulanmasına yönelik bir yasa tasarısının haziran sonuna kadar hazır olacağını ifade etti.

Muhalefetteki aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Christian Hafenecker ise yaptığı açıklamada, bu adımı, "ifade ve bilgiye erişim özgürlüğüne karşı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hafenecker, hükümetin, genç ve eleştirel bir nesilden korktuğunu savundu.